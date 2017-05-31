"Известия": бренд "Сделано в России" начнут продвигать в интернете на 11 языках

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российские товары под общим брендом "Сделано в России" будут продвигать на внешние рынки с помощью международных поисковых систем на 11 языках. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на генерального партнера проекта продвижения - фонд "Росконгресс", который уже сотрудничает с поисковыми системами Google, "Яндекс" и китайским Baidu.

Под брендом "Сделано в России" продвигаются товары различных категорий - от пищевой продукции до автомобилей. Сейчас информация об отечественных товарах доступна на русском, английском и испанском языках. Планируется, что до конца 2017 года сайт будет переведен на китайский и, предположительно, хинди, в 2018 - на португальский, французский, арабский, вьетнамский, немецкий и малайский. На этих же языках российские товары будут продвигать в поисковиках, отмечает издание.

В "Росконгрессе" газете сказали, что рассматривается вариант частичного финансирования проекта со стороны компаний, представленных в каталоге на сайте "Сделано в России".