В Якутске презентован единственный в стране проект реализации штучного алмазного сырья

ЯКУТСК, 31 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Проект по продаже штучного алмазного сырья впервые презентован на территории Российской Федерации - в Якутске, который позволит оздоровить алмазогранильную и ювелирные отрасли страны. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и геологии республики Андрей Панов.

Продажа сырья мелкими партиями

"Впервые в России реализован проект по продаже алмазного сырья мелкими партиями, в том числе отдельными камням, гранильным и ювелирным предприятия, а не только крупными боксами, как это было ранее. Это очень хороший шаг вперед для развития алмазогранильной отрасли страны", - сказал Панов.

Как пояснил ТАСС Андрей Панов, многие гранильные и ювелирные предприятия на данный момент находятся в сложной экономической ситуации и не могут приобретать стандартный лот у АК "Алроса" (компания - лидер по добыче алмазов в мире, основной объем добычи осуществляется в Якутии - прим. ТАСС), для этого им необходимо привлечь существенные финансовые средства. "Благодаря этому проекту наши ювелиры и огранщики смогут приобретать сырье мелкими партиями и при этом смогут подобрать максимально интересующий их товар, который после огранки будет востребован на рынке. В итоге снизится себестоимость готовой продукции, возрастет прибыль предприятий и компаний, которую они смогут реинвестировать в производство тем самым постепенно нарастить объем выпускаемой продукции, создать новые рабочие места и увеличить налоговые отчисления в бюджеты" - отметил министр.

Ситуация в отрасли

По информации Минпромгеологии республики, на данный момент индивидуальные предприниматели в сфере гранильного и ювелирного производства, не имея возможности купить сырье самостоятельно, вынуждены находиться на подработке у крупных гранильных компаний. "Когда будет создан Фонд поддержки местной промышленности (до конца года - прим. ТАСС) на конкурсной основе ИП и предприятиям алмазогранильной и ювелирной отраслей будут предоставляться заемные средства из Фонда по приемлемым процентным ставкам - значительно ниже банковских, действующих сегодня. Все это в совокупности позволит существенно нарастить объем производства. Главное, чтобы был сбыт, и для этого нужно выходить на новые рынки за пределы Якутии", - пояснил Панов.

На презентации была представлена партия алмазного сырья из 38 различных лотов, где имеется 101 камень, а цена за карат колеблется от $130 до $1,4 тыс. Компания "Алроса" же реализует свой товар неделимым боксом в 120 карат на общую сумму $60 тыс., где содержатся камни различных характеристик.

За изменение политики сбыта

Как пояснил ТАСС президент Гильдии производителей бриллиантов и ювелирных изделий Якутии, депутат Законодательного собрания Якутии Василий Власов, реализация отсортированных алмазов - давняя идея. "Сейчас необходимо правительству Якутии проработать вопрос смены сбытовой политики компании "Алроса", чтобы компания сразу реализовывала свое алмазное сырье, исходя из потребностей гранильной и ювелирной отрасли, отсортировав алмазы по небольшим лотам, а не единым крупным боксом, где находятся камни различной величины и качества, как сейчас", - сказал он.