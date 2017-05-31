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Бразилия и Китай создают совместный инвестиционный фонд с бюджетом $20 млрд

Экономика и бизнес
31 мая, 3:48 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Фонд будет финансировать проекты, направленные на улучшение инфраструктуры или увеличение производственных возможностей промышленных предприятий Бразилии

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразилия и Китай подписали во вторник соглашение о создании совместного инвестиционного фонда, в задачу которого войдет финансирование проектов в сфере инфраструктуры и промышленных технологий в крупнейшей южноамериканской стране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бразильского президента Мишела Темера, полученном в распоряжение ТАСС.

Подписание документа состоялось в рамках международного инвестиционного форума, который открылся во вторник в Сан-Паулу. Первоначальный бюджет "Фонда для развития сотрудничества и производственных возможностей Бразилия - Китай" составит $20 млрд. Четверть этой суммы будет выделено бразильской стороной, три четверти - китайской.

Как сообщил министр планирования, бюджета и управления Бразилии Диогу Оливейра, подписание соглашения происходит в момент, когда власти южноамериканской страны "ищут поддержку международных партнеров, чтобы продолжить реализацию проектов по развитию страны". "Бразилия является для нас одной из приоритетных стран. Этот фонд будет способствовать процессу ее индустриализации и внесет вклад в совместное развитие", - отметил в свою очередь посол КНР в Бразилии Ли Цзиньчжан.

Предполагается, что новый орган начнет функционировать уже с 1 июня этого года. Фонд будет финансировать проекты, направленные на улучшение инфраструктуры или увеличение производственных возможностей промышленных предприятий Бразилии. Приоритетными направлениями были названы логистика, возобновляемая энергия, сельскохозяйственный бизнес и технологии. При этом, согласно условиям выделения средств, соответствующие работы могут выполняться как бразильскими, так и китайскими компаниями.

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