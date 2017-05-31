"Ведомости": прогноз МЭР предполагает почти нулевой рост пенсий до 2035 года

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет в целевой вариант макропрогноза - 2035, предполагающий повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых.
Об этом пишет газета "Ведомости", которая ознакомилась с соответствующим документом.
Из прогноза следует, отмечает издание, что, в сравнении с 2016 годом, доходы за 20 лет увеличиваются на 55%, реальные зарплаты - на 56,5%, экономика - на 78%, а пенсии - всего на 2,5%.
Их рост возобновится в 2024 г., до 2022 г. в реальном выражении они будут сокращаться. В итоге к 2035 г. пенсии будут на 4% ниже уровня 2013 г., пишет издание.