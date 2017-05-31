Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ведомости": прогноз МЭР предполагает почти нулевой рост пенсий до 2035 года

Экономика и бизнес
31 мая, 7:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

В сравнении с 2016 годом, доходы за 20 лет увеличиваются на 55%, реальные зарплаты - на 56,5%, экономика - на 78%, а пенсии - всего на 2,5%, пишет газета

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет в целевой вариант макропрогноза - 2035, предполагающий повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых.

Смотрите также

Капитал на старость: власти готовят реформу системы пенсионных накоплений

Об этом пишет газета "Ведомости", которая ознакомилась с соответствующим документом.

Из прогноза следует, отмечает издание, что, в сравнении с 2016 годом, доходы за 20 лет увеличиваются на 55%, реальные зарплаты - на 56,5%, экономика - на 78%, а пенсии - всего на 2,5%.

Их рост возобновится в 2024 г., до 2022 г. в реальном выражении они будут сокращаться. В итоге к 2035 г. пенсии будут на 4% ниже уровня 2013 г., пишет издание.

Смотрите также

Концепция индивидуального пенсионного капитала внесена в правительство

Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей

Топилин сравнил идею Минфина об индивидуальном пенсионном капитале со сталинскими займами

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Темы
Пенсионная реформа
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ведомости": прогноз МЭР предполагает почти нулевой рост пенсий до 2035 года
2
AFP: в Швейцарии суд вынес первый в истории страны приговор за "лайк" в Facebook
3
Путин: говорить о кандидатах в президенты РФ на выборах-2018 пока рано
4
ВС США успешно отработали перехват межконтинентальной баллистической ракеты
5
WSJ: Флинн предоставит Сенату часть документов по контактам с Россией
6
МЧС: прогноз Росгидромета о порывах ветра в Москве не подпадал под категорию ЧС
7
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск
Темы дня
Загрузка...
Реклама