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Крым планирует в 2017 году заложить 663,7 га садов

Экономика и бизнес
31 мая, 8:58 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

В 2016 году было заложено 695,7 га садов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Площадь садов в Республике Крым за три года с момента воссоединения полуострова с Россией возросла почти на 10%, до 12,5 тыс. га. В 2017 году планируется заложить еще 663,7 га многолетних плодовых насаждений, сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства региона.

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"В настоящее время площадь многолетних плодовых насаждений, по статистическим данным, в хозяйствах всех категорий составляет 12 498 га, что на 9,64% выше в сравнении с 2014 годом. Увеличение площадей обусловлено закладкой новых молодых садов <…> В 2016 году было заложено 695,7 га садов, в 2017 году планируется к закладке 663,7 га", - говорится в сообщении министерства.

По информации Минсельхоза Крыма, после воссоединения полуострова с РФ власти региона и страны уделяют значительное внимание развитию садоводства, из бюджета на поддержку аграриев выделяются средства "на закладку и уход за молодыми многолетними насаждениями, а также на возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие растениеводства".

Господдержка отрасли растениеводства в 2016 году (было выделено 1,7 млрд рублей - прим. ТАСС) "позволила крымским фермерам обновить парк техники, закупить сертифицированный посадочный материал и построить системы орошения многолетних насаждений", рассказали в ведомстве.

Отражается господдержка садоводов и на урожае фруктов и ягод в Крыму. По данным Минсельхоза, в 2016 году он составил 143,9 тыс. тонн, что на 27% больше, чем в 2014 году. "Прогноз урожая (фруктов и ягод) на текущий год был достаточно оптимистичен, однако неблагоприятные погодные условия (заморозки в апреле и град в мае - прим. ТАСС), возможно, повлекут снижение плановых показателей урожая 2017 года", - отметили в министерстве.

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