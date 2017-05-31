Силуанов: изменение ставки ФРС США минимально повлияет на доходности евробондов РФ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Дальнейшее повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США будет иметь минимальное влияние на доходности российских евробондов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью CNBC.

"Конечно, изменение процентных ставок Федерального резерва влияет на доходности развивающихся рынков. Без сомнения, это может косвенно повлиять на доходность облигаций Российской Федерации. Тем не менее повышения ставки ФРС, которые уже произошли, оказали минимальное влияние на рынок облигаций, который находится в поле зрения России. Мы считаем, что сейчас, когда мы выйдем на внешние рынки, изменение ставок ФРС будет иметь минимальное влияние на доходность наших облигаций", - сказал он.

"Сейчас мы смотрим на сроки выхода на рынок", - отметил министр.

Минфин России видит интерес американских инвесторов к суверенным евробондам России, заявил Силуанов.

"Мы выходим на рынок, чтобы показать, что присутствуем там, чтобы показать доходность наших облигаций. И после консультаций с нашими иностранными инвесторами, включая американских, - наши коллеги встречались и активно сотрудничали с американскими инвесторами - все они подчеркивают свой интерес к евробондам, поскольку они понимают высокий уровень доходности и перспективность этих инвестиций", - сказал он.

Ранее директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский говорил, что российские евробонды могут быть размещены в первом полугодии, но не ранее мая. Однако источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщал ТАСС, что Минфин может не успеть разместить евробонды весной из-за затягивания сроков по отбору банков-агентов. Это предположение подтверждал и другой источник, близкий к Минфину.

В мае текущего года ФРС США оставила базовую процентную ставку банковского кредита в США без изменения - на уровне 0,75-1,0%. Судя по комментариям специалистов и СМИ, рынки в США исходят из того, что новое повышение базовой ставки может произойти уже на ближайшем, июньском, заседании американского регулятора. До нынешнего уровня 0,75-1,0% ставка была повышена в марте, до этого она была на 0,25% пункта ниже. Тогда же ФРС указывала, что планирует до конца текущего года еще дважды повысить ставку.

Россия в текущем году планирует выпуск евробондов на $3 млрд и обмен старых выпусков на новые еще на $4 млрд. При этом Минфин может выпустить евробонды сразу на всю сумму, заложенную в бюджете на 2017 год ($3 млрд).

В прошлом году ведущие западные банки отказались размещать российские еврооблигации, и Россия дважды успешно разместила бумаги даже при помощи единственного организатора - "ВТБ Капитала": в мае - на $1,75 млрд, в сентябре - на $1,25 млрд (оба выпуска - с погашением в 2026 году).