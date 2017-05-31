"Все включено" не для всех: почему отели России медленно переходят на популярную модель

За последние пять лет число российских отелей и гостиничных сетей, где применяется система "все включено" (аll inclusive), выросло примерно до 10%, сообщил ТАСС заместитель главы Ростуризма Сергей Корнеев. Он пояснил, что система, завоевавшая популярность среди российских туристов за рубежом, предполагает прежде всего расширенное питание. Но возможен дополнительный набор услуг, который определяет менеджмент отеля. Это могут быть программы, связанные с детским отдыхом, семейным туризмом — все очень индивидуально.

"Каких-то мировых стандартов не существует, это идет от клиента и от менеджмента отеля", — уточнил Корнеев.

Впервые услуга "все включено" появилась в отеле на Ямайке, вскоре по всему миру стали появляться гостиницы и рестораны с этой системой, особенно интенсивно ее предоставляет гостиничный бизнес Турции. Первоначально услуга предполагала неограниченное количество элитного алкоголя, которое разливалось в барах отелей бесплатно, однако со временем понятие расширилось другими программами.

All inclusive в Крыму

В Крыму более половины четырех- и пятизвездочных отелей, а также 15% трехзвездочных работает по системе "все включено", — сообщил ТАСС глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский. "Такую услугу надо внедрять активнее, она интересна и востребована. Отели двухзвездочные и ниже — там она не применяется, но в той же Турции востребована", — отметил он.

На полуострове есть так называемое бюджетное размещение, которое вообще не подразумевает такой услуги. "Оно в Крыму широко представлено и также востребовано. Но внедрять систему здесь было бы экономически нецелесообразно", — считает Зелинский.

Специалисты отмечают высокий спрос на "все включено" и во многих отелях Сочи. "Мы очень плотно работаем с турфирмами и изучаем пожелания наших гостей. С 2017 года мы перешли полностью на эту систему, и сейчас спрос высокий", — сказал ТАСС директор по маркетингу гостиничного комплекса Bridge Resort в Сочи Дмитрий Павлов.

В сочинском отеле Rixos с 1 июня внедряют подобный вариант обслуживания. "Будет ли это выгодно — посмотрим по итогам сезона, сейчас на рынке очень большая конкуренция, предугадать востребованность такой практики заранее очень сложно, но спрос на такой отдых есть", — пояснила ТАСС представитель отеля Ульяна Кравчук.

В регионах Поволжья также есть опыт применения системы, например на бальнеологическом курорте Соль-Илецк. "Гостиницы помимо проживания включают в свой пакет питание и вход на курорт на Соленых озерах", — уточнил глава туристско-информационного центра Соль-Илецкого городского округа Юрий Вдовкин.

Система влияет на цену "нелинейно"

Введение в действие системы "все включено" не обязательно повысит стоимость пребывания в отеле. По мнению замглавы Ростуризма Сергея Корнеева, внедрение системы "нелинейно влияет" на цену.

"Отелям ничего не мешает вводить эту систему, хотя это хлопотно и потребует первоначальных вложений. Сначала это может привести к удорожанию стоимости размещения, но должно окупиться", — убежден директор здравницы "Заполярье" в Сочи Сергей Меренков.

Разумеется, не всякий отель или сеть гостиниц может позволить себе работать в рамках "все включено". Для этого должна быть необходимая инфраструктура и качественное оказание всех видов услуг, отметил Дмитрий Павлов.

В то же время любое появление новых дополнительных услуг, сервисов и возможностей улучшает посещаемость, считает Корнеев. По его словам, менеджмент разных отелей подходит к их созданию творчески и разнообразно. "Я считаю, главная задача — чтобы у любого клиента было богатство выбора", — добавил он.

Не подходит для санаториев

Глава Ростуризма Олег Сафонов ранее предполагал, что система "все включено" должна быть широко использована и при продвижении санаторно-курортного комплекса. Однако опрошенные ТАСС эксперты считают, что в таких учреждениях она вряд ли применима. Причина в том, что неограниченное питание не увязывается с лечебной диетой, а распитие алкогольных напитков и вовсе не сочетается с главной функцией таких организаций — оздоровлением.

Здравница "Заполярье" в Сочи не употребляет термин "все включено", но в стоимость путевки входит не только проживание. "Мы не рекламируем себя как санаторий с системой "все включено", чтобы не вводить в заблуждение, но у нас входят в стоимость путевки развлечения, спортивные соревнования, трехразовое питание и оздоровительные процедуры, — отметил генеральный директор учреждения. — Разные отели и санатории систему "все включено" понимают по-разному, единого стандарта нет. За рубежом это — питание, алкоголь и ряд развлечений, для санаториев из-за медицинской направленности этот путь не подходит".

По словам Бориса Зелинского, важной составляющей частью лечения является диета, поэтому для внедрения системы в здравницах придется создавать заказные меню.

"У многих есть противопоказания, поэтому, я думаю, для санаториев система "все включено" в таком виде, как в Турции, не подходит", — отметили в ярославском санатории "Красный холм".

"Мы ведь санаторный комплекс, а не отель, где включено проживание, питание и барное обслуживание, которое мы не можем позволить", — резюмировала директор санатория-профилактория "Леневка" в Свердловской области Римма Ильина.

В городе-курорте Белокуриха также нет привычной для отдыха в той же Турции системы с обслуживанием у бассейна. "Все же у нас первоочередное направление — это лечение и оздоровление. В стоимость стандартной путевки входит проживание, трехразовое питание и лечение", — пояснили в пресс-службе администрации города.