Рынок позитивно воспринял снятие предупреждения о чартерах в Анталью

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Представители туристического рынка положительно восприняли новость о снятии предупреждения о возможном ограничении чартеров между Москвой и Антальей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как сообщалось ранее, авиакомпании получили телеграмму Росавиации о снятии предупреждения о возможном ограничении чартеров между Москвой и Антальей.

"Новость весьма позитивно воспринята рынком", - говорится в сообщении АТОР.

Генеральный директор туроператора "Випсервис" Дмитрий Горин считает, что "это даст больше уверенности и туристам, и турагентам", потому что ранее "все же наблюдался, хотя и в небольшой степени, определенный момент недоверия к бронированию туров в Турцию, в составе которых значится чартерная перевозка". "Решение Росавиации будет способствовать стабилизации направления и укреплению доверия туристов к чартерным рейсам на этом направлении", - отметил он.

По мнению генерального директора туроператора PegasTouristik Анны Подгорной, которая оценивает решение Росавиации как безусловно положительный для рынка факт, на актуальной ситуации это не отразится, потому что летние турпакеты уже сформированы как на базе регулярной, так и на базе чартерной перевозки.

"На сегодняшний день дефицита в Турцию перевозки мы не наблюдаем, - сказала она. - Однако несомненный положительный момент состоит в том, что, в случае дефицита перевозки, туроператоры теперь смогут оперативно добавить чартерные объемы без опасения за возможные риски запрета чартерных программ". Также, по ее мнению, решение Росавиации благотворно скажется и на репутации турецкого направления в плане безопасности.

О телеграмме Росавиации

О снятии предупреждения о возможном ограничении чартеров между Москвой и Антальей стало известно 30 мая. Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович по итогам российско-турецких переговоров сообщил, что Росавиация отзовет разосланную в начале апреля авиакомпаниям телеграмму с предупреждением о возможной приостановке чартерных полетов в Турцию по политическим причинам.

В начале мая Росавиация сообщила, что возможное введение ограничения на выполнение чартерных рейсов из РФ в Турцию будет касаться только рейсов из Москвы в Анталью. С ноября 2015 года по август 2016 года чартерное авиасообщение между странами уже приостанавливалось. Ограничение было введено после атаки турецких ВВС на бомбардировщик Су-24 ВКС РФ, который участвовал в антитеррористической операции в Сирии.