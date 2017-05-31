Российские компании заняли почти половину рынка "облачных" услуг в РФ в 2016 году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российские разработчики "облачных" решений по итогам 2016 года заняли почти половину рынка (46%) "облаков" в России, общий объем которого по итогам года составил почти 29 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра TAdviser.

Лидером среди глобальных провайдеров "облаков" в России (на долю которых пришлось более 30% рынка) стала американская корпорация Microsoft, получившая около трети выручки. Второе и третье места заняли IBM и Salesforce (18% и 14% соответственно). При этом почти половина экспертов пришли к выводу, что Microsoft за последние два года совершил наибольший прорыв в развитии облачных технологий.

Остальные 23% "облачного" рынка России в 2016 году заняли интеграторы.

В TAdviser полагают, что в ближайшие годы локальные облачные решения сохранят лидирующие позиции на рынке, при этом на иностранных вендоров также будет приходиться существенная доля.

Пользователи "облаков"

Согласно исследованию, "облачные" решения чаще всего используют компании в сегментах ритейла, интернет-сервисов, FMCG и промышленности. "Облака" активно проникают также в IT-компании, телеком, транспортную сферу и логистику.

Примерно две трети опрошенных компаний (64%) уже используют "облачные" сервисы. При этом 67% опрошенных намерены перейти на такие сервисы в ближайшие полгода-год, из них 37% - через полгода. "Несмотря на все опасения в связи с рисками потери данных, 57% респондентов видят в "облаках" гарантию безопасности, обеспечиваемую провайдерами", - отмечается в исследовании.

Основными критериями при выборе поставщика облачных решений оказались стоимость услуги (67%), а также опыт использования сервиса в отрасли или в аналогичной компании для решения похожих бизнес-задач (55%).