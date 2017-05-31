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Исследование: студенты-инженеры рассчитывают зарабатывать 63 тыс. рублей после выпуска

Экономика и бизнес
31 мая, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

По мнению автора исследования, научного сотрудника Института институциональных исследований НИУ ВШЭ Ильи Прахова, ожидания студентов завышены

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©  Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Студенты инженерных специальностей надеются получать по окончании вуза около 63 тыс. рублей, медицинских - 49 тыс. рублей. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного в Институте институциональных исследований НИУ ВШЭ (имеется в распоряжении ТАСС).

Студенты, в зависимости от направления подготовки, ожидают разных зарплат. На наибольший доход, по данным опроса, рассчитывают будущие инженеры и технологи (в среднем 62,7 тыс. рублей в месяц), экономисты и управленцы (57,3 тыс. рублей в месяц). Намного скромнее ожидания у студентов-медиков (48,5 тыс. рублей в месяц), будущих педагогов (47,9 тыс. рублей в месяц) и представителей направления "искусство и культура" (45,8 тыс. рублей в месяц).

По мнению автора исследования, научного сотрудника Института институциональных исследований НИУ ВШЭ Ильи Прахова, ожидания студентов завышены. Средняя зарплата молодого специалиста в Москве, по данным Мониторинга трудоустройства выпускников российских вузов в 2014 году, составила 38,5 тысяч рублей.

Исследование показало, что у юношей зарплатные амбиции традиционно выше, чем у девушек. Ребята из обеспеченных и образованных семей также ожидают большего. Кроме того, на более высокие доходы рассчитывают учащиеся государственных вузов.

Опрос работающих студентов показал любопытный результат, считает Прахов. В абсолютном выражении они ожидают зарабатывать больше по окончании вуза. В относительном выражении - скромнее оценивают отдачу от высшего образования по сравнению с неработающими студентами. "Дело в том, что после вуза у трудоустроенных учащихся будет двойное преимущество: и диплом, и опыт работы. Это позволяет им надеяться на более высокие зарплаты. В то же время, сам опыт присутствия на рынке труда "корректирует" их ожидания. Они знают ситуацию с зарплатами не понаслышке и составляют для себя более реалистичные прогнозы", - подчеркнул автор работы.

В ходе исследования были опрошены выпускники московских школ, которые на момент опроса учились в вузах. Число респондентов составило 1050 человек.

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