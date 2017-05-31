Трамп: США высоко ценят роль Азербайджана в усилении глобальной энергобезопасности

БАКУ, 31 мая. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. США продолжат поддержку проекта "Южный газовый коридор", предназначенного для поставок азербайджанского газа в Европу. Об этом говорится в послании президента США Дональда Трампа участникам открывшейся в среду в Баку 24-й Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия".

"Соединенные Штаты продолжат решительную поддержку "Южного газового коридора". Я высоко оцениваю роль Азербайджана в усилении глобальной энергетической безопасности, а также разработке и экспорте энергоресурсов Каспия", - говорится в послании, текст которого был зачитан на церемонии открытия.

Трамп также подчеркнул, что поддерживает усилия Азербайджана в области диверсификации экономики и проведении реформ, и искренне желает изучения возможностей сотрудничества в других сферах, "которые будут способствовать благосостоянию народов двух стран". "США готовы работать с Азербайджаном в продолжении экономических, административных и судебных реформ", - отмечается в послании Трампа.

Президент США также отметил, что его страна "привержена мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта посредством минского процесса", что, по его мнению, " будет служить усилению региональной безопасности".