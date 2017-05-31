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"Газпром" получил от Минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"

Экономика и бизнес
31 мая, 10:27 дата обновления: 31 мая, 10:51 UTC+3

Соответствующее постановление российский газовый холдинг получил 12 мая

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Газпром" 12 мая получил от Минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита", говорится в отчете российского газового холдинга по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

"12 мая 2017 года ПАО "Газпром" получило через представительство ПАО "Газпром" в г. Киеве постановления Департамента государственной исполнительной службы министерства юстиции Украины об открытии исполнительного производства на сумму 189,125 млрд украинских гривен (по курсу на 31 марта 2017 года - 394,687 млрд руб.), включая сумму исполнительного сбора 17,193 млрд гривен (по курсу на 31 марта 2017 года - 35,881 млрд руб.), и наложении ареста на принадлежащие ПАО "Газпром" акции АО "Газтранзит", - говорится в документе.

В отчете отмечается, что руководство группы приняло решение о начислении обязательства в сумме балансовой стоимости акций АО "Газтранзит".

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"Газпрому" и компании "Нафтогаз Украины" принадлежит по 40,2% акций "Газтранзита", еще 19,6% владеет турецкая компания "Турусгаз". Предприятие специализируется на строительстве трубопроводов. Акционеры "Газтранзита" 28 апреля приняли решение выплатить владельцам акций 209,066 млн гривен (около $7,92 млн по текущему курсу) дивидендов.

В феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение наложить на "Газпром" штраф в 85,9 млрд гривен (около $3,2 млрд) из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Впоследствии АМКУ насчитал 100%-ю пеню на 85,9 млрд гривен штрафа ПАО "Газпром". Российская компания подавала жалобы в суды разных инстанций с просьбой отменить решение антимонопольного ведомства, но ей было отказано.

В частности, 16 мая Высший хозяйственный суд Украины отказал "Газпрому" в удовлетворении кассационной жалобы по штрафу АМКУ. У компании есть три месяца, чтобы оспорить решение в Верховном суде.

Антимонопольный комитет Украины 11 апреля обратился в департамент государственной исполнительной службы министерства юстиции Украины с просьбой принять меры для взыскания штрафа и пени на основании принятых ранее решений судов, в том числе, путем ареста активов и запрета на их отчуждение. В заявлении указывалось, что "Газпром" является соучредителем компании "Газтранзит". Ранее в АМКУ заявляли, что исполнительная служба открыла дело и разрешила арест активов российской компании на территории Украины.

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