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Рынок страхования жизни в РФ впервые за 12 лет обогнал по объему ОСАГО

Экономика и бизнес
31 мая, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Сегмент страхования жизни показал максимальные темпы роста, увеличившись в I квартале на 44,4%, объем рынка ОСАГО сократился на 3,5%

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сегмент страхования жизни в России в I квартале текущего года впервые за 12 лет вышел на первое место по объему премий (59,8 млрд руб.), обогнав рынок ОСАГО (48,2 млрд руб.). Об этом говорится в опубликованной Банком России статистической отчетности страховщиков за I квартал.

Страхование жизни показало максимальные из всех сегментов темпы роста (+44,4%), объем рынка ОСАГО сократился на 3,5%.

Сборы по ОСАГО сократились после исчерпания эффекта от повышения тарифов, у данного сегмента не осталось стимулов для роста, отмечается в сообщении ЦБ. При этом через интернет в I квартале 2017 года было получено 6,3% страховых премий по ОСАГО, в то время как по итогам 2016 года доля электронных продаж составила менее 1%.

В целом сборы страховщиков выросли на 5,2% и составили в I квартале 316,3 млрд руб., свидетельствуют данные отчетности.

Выплаты в I квартале 2017 года выросли на 5,2%, до 123,5 млрд руб. Наибольший рост выплат произошел в ОСАГО - на 46,4%, до 52,4 млрд руб., отмечает ЦБ.

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