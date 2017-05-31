Рынок страхования жизни в РФ впервые за 12 лет обогнал по объему ОСАГО

Почти 200 дачных и приусадебных участков и три жилых дома подтоплены в Омской областиСибирь 31 мая, 12:29
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболуСпорт 31 мая, 12:27
Путин снял часть экономических ограничений в отношении ТурцииЭкономика и бизнес 31 мая, 12:27
Выступление московского ФК "Торпедо" в прошедшем сезоне признано удовлетворительнымСпорт 31 мая, 12:18
Адвокат Учителя предложил организовать в Госдуме публичные слушания о цензуре в искусствеКультура 31 мая, 12:16
Гидрометцентр предупредил об очередном усилении ветра в МосквеМосква 31 мая, 12:15
Состоялась шестая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО РоссииНовости партнеров 31 мая, 12:11
Выборы нового председателя наблюдательного совета РУСАДА состоятся через две неделиСпорт 31 мая, 12:09
Исинбаева приветствовала решение IAAF о допуске еще трех российских легкоатлетовСпорт 31 мая, 12:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сегмент страхования жизни в России в I квартале текущего года впервые за 12 лет вышел на первое место по объему премий (59,8 млрд руб.), обогнав рынок ОСАГО (48,2 млрд руб.). Об этом говорится в опубликованной Банком России статистической отчетности страховщиков за I квартал.
Страхование жизни показало максимальные из всех сегментов темпы роста (+44,4%), объем рынка ОСАГО сократился на 3,5%.
Сборы по ОСАГО сократились после исчерпания эффекта от повышения тарифов, у данного сегмента не осталось стимулов для роста, отмечается в сообщении ЦБ. При этом через интернет в I квартале 2017 года было получено 6,3% страховых премий по ОСАГО, в то время как по итогам 2016 года доля электронных продаж составила менее 1%.
В целом сборы страховщиков выросли на 5,2% и составили в I квартале 316,3 млрд руб., свидетельствуют данные отчетности.
Выплаты в I квартале 2017 года выросли на 5,2%, до 123,5 млрд руб. Наибольший рост выплат произошел в ОСАГО - на 46,4%, до 52,4 млрд руб., отмечает ЦБ.