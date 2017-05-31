Отрицательный капитал Росэнергобанка составил почти 23,5 млрд рублей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Отрицательный капитал Росэнергобанка, у которого 10 апреля Банк России отозвал лицензию, составил почти 23,5 млрд руб. При этом на момент отзыва лицензии капитал был положительным и составлял 4,53 млрд руб., следует из материалов "Вестника Банка России".

Результаты проведенной временной администрацией работы показали, что активы банка снизились в 2,5 раза - до 18,71 млрд руб. против 46,84 млрд руб. до обследования. При этом обязательства кредитной организации составляют более 42,2 млрд руб.

Банк России 10 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росэнергобанка, а также назначил в банке временную администрацию. По данным регулятора, Росэнергобанк оказался неспособен исполнять свои обязательства перед кредиторами, а также занимался выводом активов.

На 1 марта 2017 года Росэнергобанк занимал 92-е место по величине активов в банковской системе РФ.