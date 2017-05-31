В Госдуму внесен законопроект о передаче в лизинг поголовья скота мясных пород

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Законопроект о передаче в лизинг маточного поголовья скота мясных пород внесен в Госдуму. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, предлагаются изменения в правовые и организационно-экономические особенности лизинга в части обеспечения роста поголовья специализированного мясного крупного рогатого скота.

В действующей редакции предметом лизинга могут быть только племенные животные.

Документ разработан Минсельхозом с учетом предложений АО "Росагролизинг" в целях усиления государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в приобретении и передаче им в лизинг крупного рогатого скота специализированных мясных пород.

В настоящее время в России около 85% говядины производится из откормочного молодняка молочных пород крупного рогатого скота. Предложенные изменения позволят расширить базу поставщиков сельскохозяйственных животных за счет разведенного на территории России товарного маточного поголовья специализированных мясных пород и обеспечат положительную динамику устойчивого развития производства крупного рогатого скота в долгосрочной перспективе.

Новая мера господдержки поможет снизить затраты производителей и окажет положительное влияние на развитие отечественного мясного скотоводства, указывается в сопроводительных материалах к документу.