В Госдуму внесен законопроект о передаче в лизинг поголовья скота мясных пород

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Законопроект о передаче в лизинг маточного поголовья скота мясных пород внесен в Госдуму. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Согласно законопроекту, предлагаются изменения в правовые и организационно-экономические особенности лизинга в части обеспечения роста поголовья специализированного мясного крупного рогатого скота.
В действующей редакции предметом лизинга могут быть только племенные животные.
Документ разработан Минсельхозом с учетом предложений АО "Росагролизинг" в целях усиления государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в приобретении и передаче им в лизинг крупного рогатого скота специализированных мясных пород.
В настоящее время в России около 85% говядины производится из откормочного молодняка молочных пород крупного рогатого скота. Предложенные изменения позволят расширить базу поставщиков сельскохозяйственных животных за счет разведенного на территории России товарного маточного поголовья специализированных мясных пород и обеспечат положительную динамику устойчивого развития производства крупного рогатого скота в долгосрочной перспективе.
Новая мера господдержки поможет снизить затраты производителей и окажет положительное влияние на развитие отечественного мясного скотоводства, указывается в сопроводительных материалах к документу.