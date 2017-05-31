Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Госдуму внесен законопроект о передаче в лизинг поголовья скота мясных пород

Экономика и бизнес
31 мая, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Предлагаются изменения в правовые и организационно-экономические особенности лизинга в части обеспечения роста поголовья специализированного мясного крупного рогатого скота

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Законопроект о передаче в лизинг маточного поголовья скота мясных пород внесен в Госдуму. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, предлагаются изменения в правовые и организационно-экономические особенности лизинга в части обеспечения роста поголовья специализированного мясного крупного рогатого скота.

В действующей редакции предметом лизинга могут быть только племенные животные.

Документ разработан Минсельхозом с учетом предложений АО "Росагролизинг" в целях усиления государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в приобретении и передаче им в лизинг крупного рогатого скота специализированных мясных пород.

В настоящее время в России около 85% говядины производится из откормочного молодняка молочных пород крупного рогатого скота. Предложенные изменения позволят расширить базу поставщиков сельскохозяйственных животных за счет разведенного на территории России товарного маточного поголовья специализированных мясных пород и обеспечат положительную динамику устойчивого развития производства крупного рогатого скота в долгосрочной перспективе.

Новая мера господдержки поможет снизить затраты производителей и окажет положительное влияние на развитие отечественного мясного скотоводства, указывается в сопроводительных материалах к документу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Газпром" получил от Минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
2
Гидрометцентр предупредил об очередном усилении ветра в Москве
3
Корабли ВМФ РФ запустили крылатые ракеты по объектам ИГ у Пальмиры
4
СМИ: в Кабуле при взрыве в посольском квартале погибли десятки человек
5
Захарова просит Кадырова пригласить в Чечню журналиста, задавшего вопрос про ЛГБТ
6
Путин снял ограничения на найм турецких работников
7
Замглавы Федерального казначейства арестован по делу о мошенничестве
Темы дня
Загрузка...
Реклама