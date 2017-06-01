Новак: рост цен на нефть даст бюджету РФ в 2017 году сверх плана не менее 1 трлн руб.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Бюджет РФ получит в 2017 году сверх запланированного ранее объема не менее 1 трлн руб. при существующих ценах на нефть, сообщил в интервью ТАСС министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, подписанное осенью 2016 года и продленное сейчас соглашение стран ОПЕК и не входящих в картель государств позволило ценам на нефть не "просесть" ниже $40 за баррель.

"Премия, полученная в результате стабилизации рынка, составляет примерно $10-15 на бочке нефти. Дальше умножайте: при добыче Россией примерно 11 млн баррелей в сутки получаем дополнительно не менее $110 млн. Понятно, что эта сумма распределяется между государственным бюджетом и компаниями, но большую часть доходов получает, конечно, казна, поскольку у нас действует прогрессивная шкала налогов: чем выше цена, тем значительнее отчисления. При существующих ценах бюджет России должен получить в 2017 году сверх запланированного ранее не менее 1 трлн руб., ежемесячная прибавка с января по май - по 100 млрд", - сказал Новак, добавив, что сейчас идет корректировка бюджета в сторону увеличения.

Министр отметил, что квоты российских компаний по сокращению добычи после продления соглашения меняться не будут, сохранится подход, принятый осенью, компании взяли на себя прямо пропорциональную нагрузку.

"В этом смысле схема прозрачна и справедлива. При этом все, конечно, смотрят друг за другом, чтобы принятые на добровольной основе обязательства выполнялись, не появлялись так называемые фрирайдеры и безбилетники. Равномерность обеспечивает пропорциональность к объемам добычи. Это наиболее справедливая формула. Конечно, у каждой компании свои нюансы: кто-то наращивал добычу, и им пришлось больше сокращать, у других наоборот - были планы по сохранению или даже сокращению объемов, они легче вошли в процесс", - отметил Новак, добавив, что свою долю снижения объемов выполняют все нефтяные компании РФ.

Министр подчеркнул, что схема внутри страны работает без каких-либо специальных указаний. "Мы как министерство поддерживаем меру, но, подчеркну, она является исключительно добровольным выбором компаний", - сказал он.

25 мая участники встречи ОПЕК в Вене договорились продлить до апреля 2018 года существующий уровень сокращения добычи нефти - 1,8 млн баррелей в сутки.