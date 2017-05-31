Миронов предлагает рассматривать проект бюджета в Госдуме в четырех чтениях

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов и его заместитель Михаил Емельянов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о возврате к процедуре рассмотрения проекта федерального бюджета в четырех чтениях. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе думских справороссов.

"Мы предлагаем вернуться к прежней практике, когда Госдума рассматривала проект федерального бюджета в четырех чтениях. При этом вопросы первого чтения не меняются, четвертое чтение - окончательное. Поправки принимаются ко второму и третьему чтениям, ряд важных вопросов переносится на третье чтение бюджета", - цитирует Миронова пресс-служба.

Согласно инициативе, на третье чтение переносятся вопросы выделения средств на перечень приоритетных направлений, по которым осуществляется софинансирование расходных обязательств регионов, на федеральную адресную инвестиционную программу, которая утверждается отдельным приложением к бюджету, на гособоронзаказ.

Авторы законопроекта предлагают предусмотреть дополнительные пять дней для четвертого чтения бюджета. При этом общий срок работы над главным финансовым документом остается прежним - 60 дней. В пояснительной записке к законопроекту указывается на то, что, согласно практике последних лет, рассмотрение бюджета занимает у парламентариев меньше времени - 43-44 дня.