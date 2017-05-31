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Путин снял часть экономических ограничений в отношении Турции

Экономика и бизнес
31 мая, 12:27 дата обновления: 31 мая, 12:47 UTC+3

Указ президента, в частности, снимает ограничения для турецких компаний по работе в РФ и возобновляет действие соглашения о безвизовых поездках граждан России и Турции

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин снял ограничения для турецких компаний по работе на территории РФ и запрет на найм в России на работу турецких граждан. Соответствующее решение закреплено подписанным главой государства указом "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики", сообщила пресс-служба Кремля.

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Документ предписывает признать подпункты "б" и "в" пункта 1 указа от 28 ноября 2015 г. № 583 "О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики" утратившими силу.

Указанные пункты вводили ограничения для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение ими отдельных видов работ на территории РФ, а также запрет для работодателей в РФ на привлечение с 1 января 2016 г. для осуществления трудовой деятельности работников из числа граждан Турецкой Республики, не состоящих в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с указанными работодателями, заказчиками работ (услуг) по состоянию на 31 декабря 2015 г.

Соглашения о безвизовых поездках

Путин также постановил частично возобновить действие соглашения о безвизовых поездках граждан России и Турции, которое было приостановлено с 1 января 2016 года. 

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Президент, в частности, распорядился ввести безвизовый режим в отношении "граждан Турецкой Республики, являющихся членами экипажей воздушных судов Турецкой Республики, а также граждан Турецкой Республики, имеющих действительные служебные паспорта и направляемых в Российскую Федерацию в краткосрочные командировки, в том числе в дипломатические представительства и консульские учреждения Турецкой Республики, находящиеся на территории Российской Федерации, и членов их семей при условии принятия Турецкой Республикой на основе принципа взаимности аналогичных мер в отношении граждан Российской Федерации, имеющих действительные служебные паспорта".

МИД РФ поручено в установленном порядке направить Турции "уведомление о частичном возобновлении действия" Соглашения между правительствами двух стран об условиях взаимных поездок граждан РФ и Турции.

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