Госполитика РФ в Арктике сосредоточена на стимулировании отечественных разработок

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Одной из задач государства в условиях санкций стало стимулирование внедрения отечественных разработок в Арктической зоне. Об этом заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Сергей Вахруков заявил журналистам в интервью, которое было дано в преддверии 25-летия СБ РФ.

"Государственная политика России в Арктике сосредоточена на разработке и внедрении инновационных технологий, - подчеркнул он. - В условиях санкционной политики государство видит свою задачу не только в стимулировании импортозамещения, но и в стимулировании и внедрении отечественных инновационных разработок для Арктики".

По словам Вахрукова, развитие отечественных технологий, предназначенных для работы в арктических условиях, обусловило не только широкомасштабное вовлечение природных ресурсов в хозяйственный оборот, но и определяет лидирующие позиции нашей страны в регионе.

"Только Россия обладает современным ледокольным флотом в достаточном количестве, позволяющем осуществлять широкий спектр видов морской хозяйственной деятельности, обеспечивать жизнедеятельность приморских территорий и бесперебойную работу компаний, осуществляющих свою деятельность в арктическом регионе", - подчеркнул замсекретаря Совбеза РФ.

"По сути, вся российская хозяйственная деятельность основана на исследованиях, разработках и открытиях отечественных ученых, - констатировал он. - В настоящее время реализуется большой комплекс научных исследований, охватывающий различные направления". Среди них Вахруков назвал геолого-геофизические исследования, исследования по поиску и оценке новых залежей полезных ископаемых, в первую очередь на шельфе восточных арктических морей, большой комплекс морских научных исследований, результаты которого позволяют более рационально и бережно подходить к освоению морских природных ресурсов, с максимально технологически возможной минимизацией негативного воздействия на природную среду.

Замсекретаря СБ РФ признал, что в Арктике до сих пор существуют места, в которых антропогенное воздействие на арктическую природу достигло катастрофических размеров. "В последние годы проводится крупномасштабная работа по ликвидации ущерба от хозяйственной деятельности прошлых лет, - заметил он. - И надо констатировать в этой сфере значительный успех".Лишь за 2016 год рекультивировано более 200 га земли, добавил Вахруков.