Росавиация ограничила использование воздушного пространства РФ на время Кубка Конфедераций

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Росавиация ввела временные ограничения на использование воздушного пространства Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани на время проведения Кубка Конфедераций FIFA. Об этом сообщается на сайте федерального агентства воздушного транспорта.

"С 1 июня по 4 июля 2017 года в связи с проведением в России Кубка Конфедераций FIFA для обеспечения безопасности вводятся временные ограничения на использование воздушного пространства в районах городов Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань", - отмечается в сообщении.

Как уточняет Росавиация, ограничения вводятся в воздушном пространстве радиусом 110 км от стадионов, на которых пройдут игры, и распространяется до высоты 8,1 тыс. м. Любая деятельность по использованию воздушного пространства, на которое распространяются ограничения в указанный период, может осуществляться только с разрешения региональных межведомственных оперативных штабов по обеспечению безопасности в период проведения спортивных мероприятий.

Ограничения не затронут транзитные полеты воздушных судов гражданской авиации, полеты государственной авиации, не коснуться работы аэропортов, принимающих зарубежные и российские гражданские воздушные суда, подчеркнуло агентство.

Матчи Кубка Конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.