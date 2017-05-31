В бортовом меню "Аэрофлота" появятся тульские пряники

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ТУЛА, 31 мая. /ТАСС/. Тульский пряник войдет в бортовое меню "Аэрофлота" на рейсах, следующих из Москвы, сообщила сегодня пресс-служба правительства Тульской области. Соглашение о поставках тульских пряников было подписано в Москве между их производителем и поставщиками бортового питания "Аэрофлота".
"Церемония подписания договора между Тульской кондитерской фабрикой "Ясная Поляна" и компанией "Аэромар", являющейся поставщиком бортового питания для "Аэрофлота", прошла сегодня в Москве. В меню авиакомпании теперь войдет традиционное русское лакомство - тульский пряник", - сообщила пресс-служба.
Нововведение появится на рейсах Аэрофлота с 1 июня. Пряник из Тулы с фруктовой начинкой в обертке с брендом "Аэрофлота" станет десертом к горячему обеду в эконом-классе на рейсах от трех часов полета с вылетом из Москвы.
Как сказал присутствовавший на подписании договора губернатор Тульской области Алексей Дюмин, для региона партнерство с крупнейшей российской авиакомпанией - это объемный и стабильный заказ на тульские кондитерские изделия и большой вклад в сохранение старинных традиций. Он также подчеркнул, что теперь Тула станет еще более известна по всему миру.
Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" (создана в 1973 году) является владельцем исключительных прав более чем на 340 товарных знаков, среди которых "Тульский пряник", "Чудо-ягода", "Ясная Поляна". Продукцию фабрики можно встретить на прилавках магазинов не только в России, но и в США, Канаде, Израиле. В марте нынешнего года сообщалось, что по результатам опросов тульский пряник стал самым узнаваемым гастрономическим брендом России, обойдя адыгейский сыр и северную строганину.