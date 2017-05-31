Законопроект о возвращении к рассмотрению проекта бюджета в четырех чтениях внесен в ГД

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Госдуме предлагают возвратиться к практике рассмотрения проекта федерального бюджета на очередной финансовый год в четырех чтениях.

Соответствующий законопроект, внесенный депутатами Госдумы от "Справедливой России" Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым, размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

При этом предполагается, что вопросы рассмотрения первого чтения проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период не меняются по сравнению с действующей редакцией. Из вопросов второго чтения проекта бюджета предполагается исключить рассмотрение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции юрлицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, рассмотрение бюджетных ассигнований на перечень приоритетных направлений, по которым осуществляется софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, и муниципальных образований за счет средств федерального бюджета.

Также предлагается исключить рассмотрение бюджетных ассигнований на федеральную адресную инвестиционную программу и основные показатели гособоронзаказа. Эти вопросы в условиях законопроекта будут являться предметом рассмотрения третьего чтения бюджета, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект предполагает утверждение отдельным приложением к проекту бюджета Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). Субъекты права законодательной инициативы имеют право подавать поправки к проекту бюджета. Четвертое чтение проекта бюджета предполагает принятие закона в целом.

Документом предусматриваются дополнительные 5 дней на рассмотрение законопроекта о бюджете в связи с увеличением количества чтений. Это не повлечет увеличение общего срока рассмотрения проекта, который для Госдумы составляет 60 дней.