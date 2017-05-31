В работе web-версии Telegram произошел сбой

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Пользователи Telegram в среду столкнулись с проблемой в работе мессенджера. По состоянию на 13:40 мск web-версии стала доступна для пользователей.

Как сообщалось ранее, при переходе на сайт мессенджера возникала ошибка "Не удается найти DNS-адрес сервера". "Возникли проблемы с DNS", - сообщил официальный аккаунт Telegram в Twitter одному из пользователей.

При этом через приложения мессенджер работал в обычном режиме, отметил представитель Telegram в микроблоге.