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В работе web-версии Telegram произошел сбой

Экономика и бизнес
31 мая, 13:53 дата обновления: 31 мая, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

По данным представителей мессенджера, возникли проблемы с DNS

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© Антон Вергун/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Пользователи Telegram в среду столкнулись с проблемой в работе мессенджера. По состоянию на 13:40 мск  web-версии стала доступна для пользователей.

Как сообщалось ранее, при переходе на сайт мессенджера возникала ошибка "Не удается найти DNS-адрес сервера". "Возникли проблемы с DNS", - сообщил официальный аккаунт Telegram в Twitter одному из пользователей.

При этом через приложения мессенджер работал в обычном режиме, отметил представитель Telegram в микроблоге.

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