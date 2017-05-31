Саудовская Аравия и российские компании обсуждают совместные нефтегазовые проекты

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Саудовская Аравия и российские компании обсуждают ряд совместных нефтегазовых проектов, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Да, такие вопросы обсуждались между нашими нефтяными компаниями, Saudi Aramco, министром Саудовской Аравии, который сейчас активно встречается с руководством российских компаний", - сказал он, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли находящийся с визитом в РФ министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех участие его страны в нефтегазовых проектах в России.
Как сообщало 30 мая Минэнерго РФ, стороны провели переговоры и уделили особое внимание взаимодействию в области технологического сотрудничества. Глава Минэнерго России отметил возрастающий интерес российских нефтесервисных компаний к выходу на саудовский рынок. Среди перспективных проектов Новак назвал создание совместных научно-исследовательских центров по разработке и внедрению технологий в области нефтегазодобычи, нефтесервиса и транспортировки углеводородного сырья.