Компания Faberlic запустила производство в Ивановской области

ИВАНОВО, 31 мая. /ТАСС/. Российский производитель косметики и одежды Faberlic запустил первую очередь производства в городе Фурманов Ивановской области, где будут выпускаться колготки, нижнее белье и базовая одежда. Как сообщил ТАСС глава региона Павел Коньков, запуск производства обеспечит более 300 новых рабочих мест.

"Приход компании в Ивановскую область - это, безусловно, хорошая новость. Первая очередь позволит обеспечить более 300 рабочих мест для жителей региона. Приход такого крупного инвестора на рынок региона - это и есть отражение наших планов стать лидером на рынке FashionNet в рамках реализации Национальной технической инициативы", - сказал Коньков.

Площадь производственной площадки первой очереди составляет около 2,5 тыс. кв. м. "Здесь будет производится порядка 200 тыс. единиц продукции в месяц, через год, с запуском второй очереди, мы планируем довести этот показатель до 1 млн штук ежемесячно", - сказал вице-президент Faberlic Владислав Даванков.

В течение ближайших четырех лет Faberlic планирует создать в области швейный кластер с общим объемом инвестиций до 1,7 млрд руб., планируется запуск производства тканей и трикотажа, а также, по словам вице-президента компании, "самого крупного в России производства колготок". Здесь также будут шить женские платья, которые компания сейчас заказывает за рубежом. Faberlic создаст в регионе более 1 тыс. рабочих мест.

Faberlic (создана в 1997 году) - крупнейшая российская компания на рынке прямых продаж и производитель запатентованной косметики 400 наименований, имеет представительства в 24 странах мира и доставку в 42 странах. В последние два года начала выпуск чулочно-носочной продукции, белья и одежды для женщин и детей. Ранее 90% ее белья и трикотажа производилось в Китае, Бангладеш и Узбекистане, 10% - в России.

Национальная техническая инициатива (НТИ) - долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. Среди приоритетных направлений НТИ выделяют следующие рынки: EnergyNet (распределенная энергетика от "персонального производства" до "умных сетей", "умного города"), FoodNet (системы персонального производства и доставки еды и воды), SafeNet (новые персональные системы безопасности), HealthNet (персональная медицина), AeroNet (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов), MariNet (распределенные системы морского транспорта без экипажа), AutoNet (распределенная сеть управления автотранспортом без водителя), FinNet (децентрализованные финансовые системы и валюты), NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики). В 2016 г. стало известно, что к названным направлениям добавились высокотехнологичные рынки FashionNet и MediaNet.