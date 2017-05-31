Кабмин Украины рассчитывает на рост ВВП в 4% в 2020 году

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Правительство Украины на заседании во вторник утвердило "умеренный" среднесрочный прогноз роста ВВП в 2018-2020 годах на уровне 3-4%.

Согласно принятому документу, рост ВВП в 2018 году должен составить 3%, в 2019 - 3,6%, а в 2020 достигнуть 4%.

По словам вице-премьера Степана Кубива, всего правительство разработало три сценария развития экономики, однако именно данный прогноз необходимо принять за основу, так как "он основывается на существующих трендах, согласован с программой реформ правительства до 2020 года и обговорен со всеми профильными министерствами, а также максимально приближен к данным МВФ".

"Мы считаем его реальным", - подчеркнул вице-премьер.

Кубив также отметил, что второй сценарий предполагает "более оптимистичное развитие и активную адаптацию бизнеса к трендам мировой экономики", поэтому в течение 2018 и 2019 годов ВВП будет расти на 4%, а в 2020 - вырастет до 5%.

Третий сценарий предполагает "умеренную адаптацию бизнеса к новым условиям рынка и укрепление экономических рисков". В соответствии с этим прогнозом, рост ВВП будет нестабилен и в составит в 2018 году 1,2%, в 2019 снизится до 1%, а в 2020 составит 1,7%.