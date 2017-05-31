Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: указ Путина о мерах к Турции не касается поставок в РФ "пресловутых помидоров"

Экономика и бизнес
31 мая, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

По словам пресс-секретаря президента РФ, лидеры России и Турции констатировали, что отменяются ограничения, во время переговоров в Сочи, а сейчас произошла их "формализация"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сегодняшний указ президента России Владимира Путина (Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики) не касается поставок в РФ из Турции "пресловутых помидоров".

Смотрите также
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и вице-премьер Турции Мехмет Шимшек (слева направо на первом плане), премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Турции Бинали Йылдырым (слева направо на втором плане), 22 мая

История взаимных торговых ограничений России и Турции. Досье

"Когда были переговоры (президентов РФ и Турции) 3 мая в Сочи, тогда президенты констатировали, что отменяются ограничения, которые ранее вводились", - напомнил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, с подписанием указа Путина "произошла формализация этих договоренностей".

Отвечая на вопрос, смогут ли теперь вернуться на российский рынок турецкие помидоры, Песков подчеркнул, что снятые ограничения "в данном случае не касаются этих самых пресловутых помидоров". "Речь идет о других...", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российско-турецкие отношения
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: премьеру, экс-премьеру и спикеру парламента Черногории запрещен въезд в РФ
2
Гидрометцентр предупредил об очередном усилении ветра в Москве
3
Корабли ВМФ РФ запустили крылатые ракеты по объектам ИГ у Пальмиры
4
"Газпром" получил от минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
5
Путин снял часть экономических ограничений в отношении Турции
6
Сергей Собянин: выход из программы реновации открыт
7
МЧС Подмосковья предупреждает о шквалистом ветре в регионе
Темы дня
Загрузка...
Реклама