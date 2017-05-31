Песков: указ Путина о мерах к Турции не касается поставок в РФ "пресловутых помидоров"

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сегодняшний указ президента России Владимира Путина (Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики) не касается поставок в РФ из Турции "пресловутых помидоров".
"Когда были переговоры (президентов РФ и Турции) 3 мая в Сочи, тогда президенты констатировали, что отменяются ограничения, которые ранее вводились", - напомнил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, с подписанием указа Путина "произошла формализация этих договоренностей".
Отвечая на вопрос, смогут ли теперь вернуться на российский рынок турецкие помидоры, Песков подчеркнул, что снятые ограничения "в данном случае не касаются этих самых пресловутых помидоров". "Речь идет о других...", - сказал он.