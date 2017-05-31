Еврокомиссия предложила создать министерство финансов зоны евро

Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси © EPA/DOMENIC AQUILINA

БРЮССЕЛЬ, 31 мая. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Еврокомиссия предложила к 2025 году создать Министерство финансов зоны евро.

Об этом заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси, представляя предложения комиссии по развитию европейского монетарного союза до 2025 года.

"Создание Министерства финансов или казначейства зоны евро к 2025 году позволит значительно повысить эффективность финансового и экономического управления сообществом", - сказал Московиси.