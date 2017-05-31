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Медведев доволен сотрудничеством РФ и ОПЕК и принятыми решениями

Экономика и бизнес
31 мая, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Премьер-министр РФ заявил, что считает такой расклад идущим на пользу всем странам, потому что он "позволяет найти необходимый баланс на нефтяном рынке"

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо выразил удовлетворение сотрудничеством России и ОПЕК, а также теми решениями, которые были приняты на нефтяном рынке и позволили странам найти баланс.

"Мы в последние годы значительно интенсифицировали контакты с ОПЕК, считаю, что это важно для всех, поскольку от скоординированной политики на нефтяном рынке зависят те условия, которые складываются для стран-членов ОПЕК, и в целом те условия, которые складываются в мировой экономике, - сказал он. - Недаром от встреч, которые проходят в ОПЕК, консультаций, которые проходят между странами, зависят многие котировки, которые существуют на биржах, и даже курсы валют, поэтому мы довольны тем, как развивается сотрудничество, теми решениями, которые принимались в последнее время в результате скоординированной политики".

Глава правительства заявил, что считает такой расклад идущим на пользу всем странам, потому что он "позволяет найти необходимый баланс на нефтяном рынке". Медведев поблагодарил Баркиндо за участие в предстоящем Петербургском международном  экономическом форуме. "Думаю, что присутствие генерального секретаря ОПЕК будет на пользу этому форуму", - добавил он.

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