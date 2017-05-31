Баркиндо: РФ помогла ОПЕК преодолеть самый сложный период в истории картеля

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ГОРКИ, 31 мая. /ТАСС/. Россия помогла ОПЕК преодолеть самый сложный период в истории картеля за последние 40 лет. Об этом сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
"Когда я вступил в должность в августе прошлого года, у ОПЕК были свои проблемы взаимодействия внутри, и с другими странами вне ОПЕК. Это был самый сложный цикл для ОПЕК за последние 40 лет. Но благодаря Новаку (российскому министру энергетики Александру Новаку - прим. ред.) мы смогли объединиться и принять это историческое решение (о сокращении добычи нефти)", - сказал он, приветствуя премьер-министра.
ОПЕК приняла решение о сокращении добычи в ноябре 2016 года впервые за восемь лет. Этому предшествовали консультации с Россией, одним из крупнейших экспортеров нефти в мире. В середине сентября президент РФ Владимир Путин на энергоконгрессе в Стамбуле заявил о готовности России сокращать добычу.
После этого страны ОПЕК достигли сначала предварительных договоренностей в Алжире, а затем в Вене 30 ноября подписали окончательное соглашение. В декабре к ним присоединились 11 стран вне ОПЕК, главным образом Россия, которая взяла на себя половину всей квоты по сокращению добычи независимыми экспортерами в размере 300 тыс. баррелей в сутки. Всего участники соглашения должны сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки.