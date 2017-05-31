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Тверские власти выставят на аукцион изъятые по суду с/х участки со скидкой 20%

Экономика и бизнес
31 мая, 18:28 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 31, мая. /ТАСС

На открытые торги будут выставлены 47 участков, расположенных в Калязинском, Сонковском, Кашинском и Вышневолоцком районах

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ТВЕРЬ, 31 мая. /ТАСС/. Правительство Тверской области объявит открытый аукцион по продаже 47 сельскохозяйственных участков на 20% ниже их начальной стоимости. Земли были ранее изъяты у собственников по решению суда из-за того, что не использовались по назначению, сообщает пресс-служба региональной администрации.

"В ближайшее время в регионе проведут открытые торги по продаже 47 участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Калязинском, Сонковском, Кашинском и Вышневолоцком районах. Начальная цена участков снижена на 20%", - говорится в сообщении.

В правительстве региона пояснили, что земли были изъяты по решению суда у собственников, которые не использовали их по прямому назначению в рамках региональной программы по вводу в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил ТАСС, что в ближайшие пять лет власти области намерены задействовать под посевные площади не менее 100 тыс. гектаров таких земель.

"На сегодняшний день в регионе по решению суда уже изъято 53 земельных участка. Шесть участков уже проданы новым собственникам, заинтересованным в их использовании", - заключили в пресс-службе правительства.

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