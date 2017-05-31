Минфин разместил ОФЗ выпуска 26220 на 16,4 млрд руб. под 7,92% годовых

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26220 (с погашением 7 декабря 2022 г.) на сумму 16,38 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Московской биржи.

При этом объем предложения составлял 20 млрд руб. Средневзвешенная доходность выпуска составила 7,92% годовых. Спрос на аукционе достиг 30,826 млрд руб.