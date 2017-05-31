Новак: заседание мониторингового комитета при ОПЕК может пройти в РФ 22-24 июля

Английский "Арсенал" объявил о продлении контракта с Венгером на два годаСпорт 31 мая, 15:44
Рост погрузки нефти и нефтепродуктов на сети РЖД в апреле составил 5% - до 19,3 млн тоннТранспорт 31 мая, 15:42
Фильм "Нелюбовь" Звягинцева выйдет в прокат во всех странах мираКультура 31 мая, 15:40
Минюст предоставит ЕСПЧ дополнительные аргументы по делу "Навальный против России"Политика 31 мая, 15:32
Премьер Молдавии объяснил высылку российских дипломатов национальными интересамиМеждународная панорама 31 мая, 15:29
Путин посетил старообрядческий Рогожский духовный центр в МосквеОбщество 31 мая, 15:22
Дзюба заявил, что не претендует на роль лидера в сборной России по футболуСпорт 31 мая, 15:20
Три "атомных" города на Урале получили 900 млн рублей на благоустройствоНовости Урала 31 мая, 15:18
Вадим Федоров: вектор нашей работы - изменить культуру потребления электроэнергииНовости партнеров 31 мая, 15:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГОРКИ, 31 мая. /ТАСС/. Следующее заседание министерского мониторингового комитета при ОПЕК по сокращению добычи нефти может пройти в России 22-24 июля, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Мы обсуждали с Баркиндо (генеральный секретарь ОПЕК - прим. ред.) возможность проведения (заседания комитета) в июле, 22-24 числа. Я думаю, что мы согласуем эту дату со всеми участниками комитета", - сказал министр.
Он подтвердил, что заседание состоится в России, но город еще предстоит обсудить.
Новак также сообщил, что Россия и ОПЕК обсуждают возможность проведения министерских встреч на постоянной основе в составе стран картеля и вне ОПЕК.
"Мы сейчас над этим работаем вместе с нашими странами. Мы считаем, что действительно нужна площадка, на которой консолидировались бы страны ОПЕК, она также могла бы продолжать свою работу и по окончании действия соглашения о прекращении добычи, - сказал Новак. - Мы пока думаем - в каком формате, может это будет не комитет, а министерская встреча, которая будет проходить один раз в год или два раза в год в более широком составе, то есть включая страны ОПЕК и вне ОПЕК".
По словам министра, дано поручение такие предложения подготовить, и на очередном заседании комитета они будут озвучены. "Услышим эти предложения, с тем, чтобы на министерской встрече в ноябре обсудить", - заключил Новак.