УФАС нашло ограничение конкуренции в контракте на 1 млрд руб. по стадиону в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Инспекция петербургского управления Федеральной антимонопольной службы признала ограничение конкуренции со стороны властей Петербурга при заключении контракта с компанией "Метрострой" на сумму 952 млн рублей на благоустройство территории у стадиона "Санкт-Петербург" на Крестовском острове.

"Признать нарушение закона о защите конкуренции. Выдать предписание комитету по строительству", - сказал член инспекции. Как пояснили в пресс-службе, признано нарушение статьи 15 Закона о защите конкуренции. В течение года должностному лицу, подписавшему контракт, может быть выписан штраф в размере от 15 до 50 тыс. рублей согласно ст. 14.9 Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее инспекция Санкт-Петербургского УФАС уже нашла нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок (44 ФЗ) при заключении данного контракта, однако не возбудила дело об административном правонарушении, поскольку такое решение уже вынесено контролирующим органом. Теперь же инспекция рассмотрела дело о нарушении статьи "Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления" (ст. 14.9 Кодекса об административных правонарушениях).

Жалобу от лица Фонда борьбы с коррупцией в антимонопольный орган подал Роман Рубанов. Как пояснили в пресс-службе ранее, в случае, если будет признано, что закон был нарушен, должностному лицу грозит штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей. В случае, если должностное лицо уже было признано нарушившим данную статью ранее, сотрудника через суд могут дисквалифицировать на срок до трех лет.

Стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. Последняя сметная стоимость превысила 43 млрд рублей. На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций в июне этого года и чемпионат мира по футболу в 2018 году.