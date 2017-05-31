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Ушаков: РФ видит перспективы поставок в Индию МС-21 и SSJ-100

Экономика и бизнес
31 мая, 16:10 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия видит перспективы поставок в Индию авиалайнеров МС-21 и SSJ-100.

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Есть перспективы для поставок в Индию российской авиатехники, в том числе лайнеров "Сухой Суперджет-100" и МС-21, - заявил он журналистам.

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Ушаков, Юрий Викторович
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