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Минтруд РФ: снятие ограничений для турецких рабочих в РФ не скажется на рынке труда

Экономика и бизнес
31 мая, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

В ведомстве отметили, что в России объем потребности в иностранной рабочей силе на 2017 год составляет 0,2% от численности экономически активного населения

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Снятие ограничений для работы турецких граждан в России не окажет существенного влияния на рынок труда, поскольку объем потребности в иностранной рабочей силе на 2017 год составляет 0,2% от численности экономически активного населения, сообщили в среду ТАСС в Минтруде.

Ранее президент РФ Владимир Путин снял ограничения для турецких компаний по работе на территории РФ и запрет на наем в России на работу турецких граждан.

"Эта мера не приведет к возникновению негативных последствий на рынке труда. Объем потребности в иностранных работниках, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, на 2017 год составляет 0,2% от численности экономически активного населения России, что не оказывает существенного влияния на рынок труда", - говорится в сообщении ведомства.

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