Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первое предприятие кластера "Донское мясо" откроется до конца года

Экономика и бизнес
31 мая, 15:30 UTC+3

Создание кластера должно стать первым шагом к созданию первой территории опережающего развития в восточных районах Ростовской области

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. Предприниматели из Калмыкии приступили к строительству мясокомбината в Ростовской области. Это будет первое предприятие нового кластера "Донское мясо", который будет расположен на востоке области, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

"Сейчас в Ремонтненском районе строится мясокомбинат, он будет введен в строй до конца текущего года. После того, как его сдадут в эксплуатацию, это будет первое предприятие которое войдет в этот кластер. В дальнейшем будут вводиться другие предприятия, которые будут объедены единой цепью производства. Пока, к сожалению, это единственное предприятие в рамках этого проекта", - сказал Рачаловский.

По его словам, у предприятия еще не выбрано название, инвестиции в проект и его производственная мощность еще определяются.

"Проектом занимаются предприниматели из Элисты. Они будут заниматься не только переработкой мяса, но и овощей. Также они планируют производить консервную продукцию", - отметил глава министерства.

В прошлом году городские власти объявили о реализации проекта "Донское мясо". Создание кластера должно стать первым шагом к созданию первой территории опережающего развития в восточных районах Ростовской области.

Кластер будет состоять из ряда фермерских хозяйств и предприятий в сфере мясного животноводства, в его основу составят небольшие фермы на 180-300 голов маточного стада каждая. Планируется, что предприятия будут работать по принципу полного цикла производства мясной продукции, который будет включать в себя обеспечение кормами, воспроизводство поголовья, выращивание животных и переработку мяса. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
"Учат в школе": тесты и викторины
Сергиев Посад. Город мастеров
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ: попытки черногорских СМИ формировать черные списки недостоверны
2
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и грозе в Москве
3
Пять сотрудников посольства Молдавии в Москве объявлены персонами нон грата
4
Песков не считает нужным комментировать высказывания своей дочери Елизаветы в соцсетях
5
"Газпром" получил от минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
6
Суд вынесет решение по иску Усманова о защите чести и достоинства к Навальному
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама