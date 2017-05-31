Первое предприятие кластера "Донское мясо" откроется до конца года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. Предприниматели из Калмыкии приступили к строительству мясокомбината в Ростовской области. Это будет первое предприятие нового кластера "Донское мясо", который будет расположен на востоке области, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

"Сейчас в Ремонтненском районе строится мясокомбинат, он будет введен в строй до конца текущего года. После того, как его сдадут в эксплуатацию, это будет первое предприятие которое войдет в этот кластер. В дальнейшем будут вводиться другие предприятия, которые будут объедены единой цепью производства. Пока, к сожалению, это единственное предприятие в рамках этого проекта", - сказал Рачаловский.

По его словам, у предприятия еще не выбрано название, инвестиции в проект и его производственная мощность еще определяются.

"Проектом занимаются предприниматели из Элисты. Они будут заниматься не только переработкой мяса, но и овощей. Также они планируют производить консервную продукцию", - отметил глава министерства.

В прошлом году городские власти объявили о реализации проекта "Донское мясо". Создание кластера должно стать первым шагом к созданию первой территории опережающего развития в восточных районах Ростовской области.

Кластер будет состоять из ряда фермерских хозяйств и предприятий в сфере мясного животноводства, в его основу составят небольшие фермы на 180-300 голов маточного стада каждая. Планируется, что предприятия будут работать по принципу полного цикла производства мясной продукции, который будет включать в себя обеспечение кормами, воспроизводство поголовья, выращивание животных и переработку мяса.