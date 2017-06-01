Новак: спрос на нефть в мире будет стабильно расти в ближайшие 10-15 лет

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Потребность в нефти в мире ежегодно будет увеличиваться на 1 млн баррелей в сутки в течение ближайших 10-15 лет. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики Александр Новак.
"По прогнозам специалистов, в ближайшие 10-15 лет прирост не опустится меньше миллиона баррелей в год.", - сказал он.
По словам министра, в этом году спрос на нефть увеличится примерно на миллион триста тысяч баррелей в сутки, а в 2018 г. ожидается рост на миллион двести тысяч баррелей.