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Новак: спрос на нефть в мире будет стабильно расти в ближайшие 10-15 лет

Экономика и бизнес
1 июня, 8:00 UTC+3

По прогнозу министра энергетики РФ, рост составит 1 млн барр./сутки

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Потребность в нефти в мире ежегодно будет увеличиваться на 1 млн баррелей в сутки в течение ближайших 10-15 лет. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики Александр Новак.

"По прогнозам специалистов, в ближайшие 10-15 лет прирост не опустится меньше миллиона баррелей в год.", - сказал он.

По словам министра, в этом году спрос на нефть увеличится примерно на миллион триста тысяч баррелей в сутки, а в 2018 г. ожидается рост на миллион двести тысяч баррелей.

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