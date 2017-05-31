Индекс ММВБ упал ниже 1900 пунктов впервые с июля 2016 года

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Индекс ММВБ в ходе торгов на Московской бирже снизился на 1,82% и составил 1897,72 пункта, опустившись ниже 1900 пунктов впервые с середины июля 2016 года. Об это свидетельствуют данные торгов.
В лидерах падения находятся обыкновенные (-3,9%) и привилегированные акции (-4,24%) Сбербанка, а также обыкновенные акции "Башнефти" (-4,2%) и ФСК ЕЭС (-4,8%).
Индекс РТС при этом снизился на 2,23% - до 1050,81 пункта.
Курс доллара на Мосбирже вырос на 33 копейки, до 56,87 руб., а курс евро - на 48 копеек, до 63,82 руб.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,5% и составила 50,47 доллара за баррель, июльский фьючерс опустился ниже 50 долларов, до 49,94 доллара за баррель.