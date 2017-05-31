Блокировка российских сайтов произошла в Крыму из-за покупки трафика на Украине

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Сбой в работе крымского интернет-провайдера "Телесистемы" произошел в Крыму в результате предоставления абонентам трафика, закупаемого на Украине. В результате крымским абонентам был временно заблокирован доступ к ресурсам российского сегмента сети, попавшим под санкции Украины, сообщил ТАСС и. о. руководителя Главного управления информатизации и связи Севастополя Владимир Георгиу.

Утром абоненты российского провайдера "Телесистемы" сообщили в соцсетях, что столкнулись блокировкой российских ресурсов "Яндекс", Mail.ru и "ВКонтакте", вместо этого при заходе на сайты они получили уведомление на украинском языке о блокировке со ссылкой на указ президента Украины Петра Порошенко.

"Часть трафика шла через украинских провайдеров, поэтому произошла блокировка, но вопрос был решен в течение двух-трех часов, была перепрописана маршрутизация. У провайдера часть трафика шла через Россию, часть - через Украину, те абоненты, которые получали украинский трафик, и столкнулись с блокировкой. Видимо, первый маршрут был занят, поэтому пользователи были перенаправлены по второму маршруту и получили эти оповещения, а сейчас принудительно прописали, чтобы по этому маршруту трафик не шел", - сказал Георгиу, добавив, что это чисто технический вопрос и с подобной ситуацией можно столкнуться в любой стране мира, если трафик идет из страны, где запрещен какой-то ресурс.

Он пояснил, что приобретение украинского трафика нарушением не является, причем абоненты российского поставщика интернета получили уведомления от провайдера, который находится на территории Украины, а не от российской компании. По его словам, нынешняя российская компания "Телесистемы" была зарегистрирована после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, но ранее входила в украинскую компанию "Воля", у которой в настоящее время приобретает часть трафика. Логотипы у этих двух компаний полностью идентичны, поэтому сообщение о блокировке пользователи восприняли как сообщение от своего провайдера.

Ранее сообщалось, что 16 мая президент Украины Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов.