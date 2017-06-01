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Новак: в 2019-2020 гг. будет сложно удержать текущий темп прироста добычи сланцевой нефти

Экономика и бизнес
1 июня, 8:00 UTC+3

Министр энергетики РФ отметил, что угроза от сланцевой нефти не так велика, как принято считать

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Производители сланцевой нефти в США, скорее всего, не смогут поддерживать текущий высокий темп прироста добычи. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

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"Полагаю, ускорение по сланцевой нефти продолжится в этом и следующем году, а в 2019-2020 годах и в дальнейшем сохранять взятый темп будет уже сложно", - сказал он.

Новак отметил, что угроза от сланцевой нефти не так велика, как принято считать, рост ее добычи, по мнению многих экспертов, может нивелировать эффект от соглашения стран ОПЕК и вне картеля по сокращению добычи.

"Очевидно, что сланцевая нефть не в состоянии покрыть этот растущий спрос. Можно провести параллель со спринтером, бегущим стометровку. На первом отрезке происходит резкое ускорение, разгон, потом идет, собственно, дистанция, на которой важно сохранить стабильную скорость до финиша. Сланцевая нефть бурно стартовала, сейчас она выходит на полку, и даже для того, чтобы ее поддерживать, нужно прилагать очень серьезные усилия - инвестиции, запасы, новые месторождения", - считает министр.

25 мая участники встречи ОПЕК в Вене договорились продлить до апреля 2018 года существующий уровень сокращения добычи нефти - 1,8 млн баррелей в сутки.

До этого, в начале декабря 2016 года ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, включая Россию, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 года на 1,8 млн баррелей в сутки. Цель альянса - снизить глобальные запасы нефти до среднего за пять лет уровня.

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