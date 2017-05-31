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Агрегатор лабораторий для ученых и бизнесменов планируют создать в Татарстане

Экономика и бизнес
31 мая, 18:43 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 31, мая. /ТАСС

Подобная система призвана обеспечить координацию в области закупок, а также в области доступа предприятий в лабораториям

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КАЗАНЬ, 31 мая. /ТАСС/. Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил создать в республике систему совместного пользования лабораториями для научных работников и представителей бизнеса. С такой идеей он выступил в среду на общем отчетно-выборном собрании Ассоциации предприятий и промышленников Татарстана.

"От наших вузов мы ждем большего участия в коммерциализации прикладных исследований, востребованных предприятиями. Считаю, что в Татарстане необходимо организовать специальную площадку, где предприятия будут формировать заказ на инновационные разработки с учетом потребностей рынка, а научные сообщества прорабатывать предложения. <…> В данном вопросе необходима координация как в области закупок, так и в области доступа предприятий к данным лабораториям. Прошу правительство совместно с ассоциацией (Ассоциацией предприятий и промышленников Татарстана - прим. ТАСС) и вузами проработать вопрос создания системы совместного пользования лабораториями", - сказал Минниханов.

По словам президента Ассоциации предприятий и промышленников Татарстана Александра Лаврентьева, на оснащение вузов и научных организаций региона высокотехнологичным оборудованием, в том числе исследовательскими лабораториями, ранее было потрачено более 7 млрд рублей. "Но должной координации ни при закупках, ни при использовании нет. Нам нужно обязательно продолжить работу по повышению эффективности взаимодействия науки и бизнеса", - пояснил он.

Во время рабочей поездки в Казань 25 мая премьер-министр Дмитрий Медведев поручил создать федеральный интернет-ресурс для связи талантливых студентов и аспирантов с потенциальными работодателями.

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