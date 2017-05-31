Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"

Экономика и бизнес
31 мая, 18:16 дата обновления: 31 мая, 18:24 UTC+3

Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль уточнила, что решением суда также "полностью отменен запрет на реэкспорт газа" и "пересмотрена формула цены на газ с 2014 года"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСC

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Стокгольмский арбитраж отменил требование "бери или плати" "Газпрома" по контракту о поставке газа на Украину. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе "Нафтогаза" со ссылкой на решение арбитража.

Читайте также новости по теме:
Газовый конфликт России и Украины
© Максим Никитин/ТАСС

"Газпром" увеличил требования к "Нафтогазу" до $37 млрд

"Нафтогаз Украины" обратился в суд ЕС с требованием отменить решение по OPAL

Шефчович: Россия и Украина не выразили желания организовать трехсторонку по газу

"Суд полностью отменил требование "бери или плати" по контракту", - сообщил собеседник агентства.

Как уточнила в этой связи заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, решением суда также "полностью отменен запрет на реэкспорт газа", а также "пересмотрена формула цены на газ с 2014 года", то есть будет привязана к котировкам на европейских газовых хабах.

В январе "Газпром" направил "Нафтогазу" счет на оплату газа, не выбранного украинской компанией во втором - четвертом кварталах 2016 года по условию "бери или плати" на сумму 5,319 млрд. Украинская сторона заявила, что не будет его оплачивать до вынесения решения суда в Стокгольме. С ноября 2015 года Украина не импортировала газ по действующему контракту с "Газпромом".

В апреле "Газпром" уточнил сумму требований к "Нафтогазу Украины", увеличив ее до $37 млрд с $31,759 млрд, говорится в годовом отчете российского газового холдинга по международным стандартам финансовой отчетности. Данная сумма "включает требования по оплате задолженности за поставленный в мае - июне 2014 года газ, оплату по обязательству "бери - или - плати" за 2012 - 2016 годы, а также пени за просрочку оплаты газа", отмечается в отчете.

"Газпром" против "Нафтогаза"

"Газпром" в 2014 году обратился в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с НАК "Нафтогаз Украины" неоплаченной задолженности за природный газ и процентов за указанную задолженность. В тот же день "Нафтогаз Украины" обратился в арбитраж с требованиями о ретроактивном изменении цены на природный газ, возмещении всех переплат, осуществленных с 20 мая 2011 года в размере не менее $6 млрд, и отмене положения контракта, запрещающего реализацию поставляемого по нему природного газа за пределами Украины. Дела были консолидированы.

Позднее "Нафтогаз" подал второй иск, потребовав обязать "Газпром" выплатить компенсацию за снижение объемов транзита в размере $3,2 млрд и еще $3 млрд за низкую транзитную ставку. "Газпром" в свою очередь направил в Стокгольмский международный арбитраж уточненные требования к "Нафтогазу" - после добавления оплаты за невыбранные в третьем квартале 2015 года объемы общая сумма требований выросла до $31,759 млрд. Сумма исковых претензий "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже составила $26,6 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Газовая дипломатия Газовый конфликт России и Украины
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
"Учат в школе": тесты и викторины
Сергиев Посад. Город мастеров
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Навальный заявил, что не будет исполнять решение суда по иску Усманова
2
Посольство РФ: попытки черногорских СМИ формировать черные списки недостоверны
3
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск
4
Пять сотрудников посольства Молдавии в Москве объявлены персонами нон грата
5
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
6
"Газпром" получил от минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
7
Суд удовлетворил иск Усманова к Навальному
Темы дня
Загрузка...
Реклама