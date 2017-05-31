Власти не согласились с претензиями по конкурсу на работы у стадиона "Санкт-Петербург"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Комитет по строительству Санкт-Петербурга не согласился с претензиями об ограничении конкуренции при заключении контракта с компанией "Метрострой" на сумму 952 млн рублей на благоустройство территории у стадиона "Санкт-Петербург" на Крестовском острове. Об этом в ходе заседания инспекции петербургского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в среду сообщила представитель комитета.

Жалобу в антимонопольный орган подал сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

"Не согласны с выводами в части ограничения конкуренции", - сказала представитель в ходе заседания.

Сегодня комиссия УФАС признала ограничение конкуренции (нарушение статьи 15 Закона о защите конкуренции) со стороны властей Петербурга при заключении контракта с компанией "Метрострой" почти на 1 млрд рублей и выдала предписание о недопущении подобных нарушений. В течение года должностному лицу, подписавшему контракт, может быть выписан штраф в размере от 15 до 50 тыс. рублей.

Как пояснили в пресс-службе антимонопольного органа, комитет сообщил, что не проводил торги и заключил контракт с единственным поставщиком - "Метростроем" - из-за чрезвычайной ситуации непреодолимой силы, но доводы не были приняты комиссией. УФАС установило, что контрактом предусмотрены работы по благоустройству и новому строительству, а не по ликвидации последствий действия непреодолимой силы или чрезвычайной ситуации. Более того, необходимость в этих работах и услугах возникла не одномоментно и стихийного характера не носила, а являлась вполне прогнозируемой.

Ранее инспекция Санкт-Петербургского УФАС уже нашла нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок (44 ФЗ) при заключении данного контракта, однако не возбудила дело об административном правонарушении, поскольку такое решение уже вынесено контролирующим органом. Теперь же комиссия признала нарушение статьи 15 Закона о защите конкуренции.

Стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. Последняя сметная стоимость превысила 43 млрд рублей. На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций в июне этого года и чемпионат мира по футболу в 2018 году.