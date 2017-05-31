Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти не согласились с претензиями по конкурсу на работы у стадиона "Санкт-Петербург"

Экономика и бизнес
31 мая, 19:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, мая. /ТАСС

Жалобу в антимонопольный орган подал сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион "Санкт-Петербург"

Стадион "Санкт-Петербург"

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Комитет по строительству Санкт-Петербурга не согласился с претензиями об ограничении конкуренции при заключении контракта с компанией "Метрострой" на сумму 952 млн рублей на благоустройство территории у стадиона "Санкт-Петербург" на Крестовском острове. Об этом в ходе заседания инспекции петербургского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в среду сообщила представитель комитета.

Смотрите также
Стадион "Санкт-Петербург"

УФАС нашло ограничение конкуренции в контракте на 1 млрд руб. по стадиону в Петербурге

Жалобу в антимонопольный орган подал сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

"Не согласны с выводами в части ограничения конкуренции", - сказала представитель в ходе заседания.

Сегодня комиссия УФАС признала ограничение конкуренции (нарушение статьи 15 Закона о защите конкуренции) со стороны властей Петербурга при заключении контракта с компанией "Метрострой" почти на 1 млрд рублей и выдала предписание о недопущении подобных нарушений. В течение года должностному лицу, подписавшему контракт, может быть выписан штраф в размере от 15 до 50 тыс. рублей.

СПЕЦПРОЕКТ

Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”

ТАСС вспоминает этапы строительства стадиона, а также рассказывает об особенностях арены

Как пояснили в пресс-службе антимонопольного органа, комитет сообщил, что не проводил торги и заключил контракт с единственным поставщиком - "Метростроем" - из-за чрезвычайной ситуации непреодолимой силы, но доводы не были приняты комиссией. УФАС установило, что контрактом предусмотрены работы по благоустройству и новому строительству, а не по ликвидации последствий действия непреодолимой силы или чрезвычайной ситуации. Более того, необходимость в этих работах и услугах возникла не одномоментно и стихийного характера не носила, а являлась вполне прогнозируемой.

Ранее инспекция Санкт-Петербургского УФАС уже нашла нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок (44 ФЗ) при заключении данного контракта, однако не возбудила дело об административном правонарушении, поскольку такое решение уже вынесено контролирующим органом. Теперь же комиссия признала нарушение статьи 15 Закона о защите конкуренции.

Стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. Последняя сметная стоимость превысила 43 млрд рублей. На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций в июне этого года и чемпионат мира по футболу в 2018 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
"Учат в школе": тесты и викторины
Сергиев Посад. Город мастеров
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Навальный заявил, что не будет исполнять решение суда по иску Усманова
2
Оппозиционер: Россия ввела наиболее мягкие из возможных контрмер в отношении Черногории
3
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
4
МИД РФ: Россия и Украина придут к восстановлению полноценных связей
5
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск
6
Движение на фиолетовой ветке московского метро восстановлено
7
"Придется ответить, Леша": из-за чего судятся Усманов и Навальный
Темы дня
Загрузка...
Реклама