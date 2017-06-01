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Министр энергетики Саудовской Аравии летом может посетить Сибирь

Экономика и бизнес
1 июня, 8:00 UTC+3

Как сообщил глава Минэнерго РФ, саудовский министр в скором времени также посетит строящийся завод "Ямал СПГ"

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех летом этого года может посетить Талакан, Ванкор, Сургут и другие города Западной и Восточной Сибири. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"Надеюсь, летом господин аль-Фалех своими глазами увидит добычу нефти в условиях Западной и Восточной Сибири: Талакан, Ванкор, Сургут", - сказал Новак.

По его словам, саудовский министр в скором времени также посетит строящийся завод "Ямал СПГ".

"В октябре прошлого года мы летали в Саудовскую Аравию, в рамках визита побывали на разных объектах, включая шельф Персидского залива. Теперь наша очередь принимать гостей", - отметил Новак.

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