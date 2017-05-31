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"Газпром" называет решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" промежуточным

Экономика и бизнес
31 мая, 20:14 дата обновления: 31 мая, 20:16 UTC+3

В компании сообщили, что суд Стокгольма может вынести окончательное решение не ранее конца июня

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Решение Стокгольмского арбитража по разбирательству между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" является промежуточной стадией, говорится в сообщении "Газпрома".

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"Сегодня получено отдельное (промежуточное) решение Стокгольмского арбитража по разбирательству между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах, что является промежуточной стадией арбитражного процесса. Стокгольмский арбитраж может вынести окончательное решение не ранее конца июня", - говорится в сообщении.

Как сообщил в ходе телефонной конференции заместитель начальника юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, компания изучает промежуточное решение Стокгольмского арбитража, оно не содержит конкретных цифр и посвящено решению принципиальных юридических вопросов.

"Газпром" в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже для взыскания с "Нафтогаза Украины" долга за поставленный в 2013-2014 годах газ, а также средств по контракту "бери или плати".

В свою очередь "Нафтогаз" обратился в арбитраж с требованиями о ретроактивном изменении цены на природный газ, возмещении всех переплат, осуществленных с 20 мая 2011 года в размере не менее $6 млрд, и отмене положения контракта, запрещающего реализацию поставляемого по нему природного газа за пределами Украины. Иски были объединены.

Позднее "Нафтогаз" подал второй иск, потребовав обязать "Газпром" выплатить компенсацию за снижение объемов транзита в размере $3,2 млрд и еще $3 млрд за низкую транзитную ставку. "Газпром" в свою очередь направил в Стокгольмский арбитраж уточненные требования к "Нафтогазу" - после добавления оплаты за невыбранные в третьем квартале 2015 года объемы общая сумма требований выросла до $31,759 млрд. Сумма исковых претензий "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже составила $26,6 млрд.

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