Новак: доля углеводородов в энергобалансе мира к 2050 году упадет только до 75%

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Доля углеводородов - нефти, газа и угля - еще как минимум до 2050 года будет занимать ведущую роль в мировом энергобалансе и сократится лишь на 5 процентных пунктов - до 75% от всего объема энергопотребления. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр энергетики России Александр Новак.
"Доля углеводородов будет неуклонно снижаться. Сейчас она составляет 80%. По нашим оценкам, к 2050 году суммарно упадет до 75%. Все равно это еще очень много", - сказал министр.
По его словам, при этом энергопотребление через 30-35 лет вырастет как минимум на треть, и это потребует дополнительного объема энергии, который не смогут покрыть альтернативные источники.
"Поэтому, на мой взгляд, в ближайшие несколько десятилетий жизни без нефти и газа нет. Тем более, что уже сейчас их рассматривают не только как источник энергии, но и сырье для производства всевозможных товаров. Уже сегодня восемь из десяти предметов сделаны из углеводородов в том или ином виде. Нефтехимия и газохимия - это будущее", - добавил Новак.