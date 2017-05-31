Российские компании могут принять участие в реализации ж/д проектов в Аргентине

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ЛЕЙПЦИГ, 31 мая. /ТАСС/. Участие в крупных железнодорожных проектах на территории Аргентины может быть перспективным для российских компаний, таких как ОАО "РЖД", АО "Группа Синара" и ЗАО "Трансмашхолдинг". Об этом ТАСС сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов по итогам двусторонней встречи со своим аргентинским коллегой Гуилермо Дитрихом.
"(Мы говорили - прим. ред.) о тех крупных железнодорожных проектах развития на территории Аргентины, где участие наших российских компаний - и РЖД, и "Трансмашхолдинга", и группы "Синара" - могут быть очень перспективными. И это будет в повестке наших переговоров. Мы договорились на экспертном уровне встретиться уже в ближайшее время, в пределах этого года", - сказал министр.
Министр транспорта России Максим Соколов в рамках Международного транспортного форума в Лейпциге провел ряд двусторонних встреч. В частности, он встретился с министром дорог и транспорта Монголии Дангаа Ганбатом, министром транспорта Аргентины Гуилермо Дитрихом, министром сообщения Латвии Улдисом Аугулисом, министром транспорта КНР Ли Ксиопином, директором департамента транспорта ЕЭК ООН Евой Молнар и директором департамента транспорта ЭСКАТО ООН Ли Ювеем.