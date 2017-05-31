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Россельхознадзор со 2 июня усилит контроль продукции пяти белорусских предприятий

Экономика и бизнес
31 мая, 21:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Кроме того, в связи с повторным обнаружением в мясе птицы сальмонелл Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставку продукции Солигорской птицефабрики

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор со 2 июня вводит усиленный лабораторный контроль продукции пяти белорусских предприятий из-за выявления несоответствующей нормам продукции животного происхождения, сообщает ведомство.

В частности, меры коснутся Кобринской птицефабрики, Молодечненского молочного комбината (Воложинский филиал), "Молочного мира", Слонимского мясокомбината и Слуцкого сыродельного комбината (Копыльский филиал).

Кроме того, в связи с повторным обнаружением в мясе птицы сальмонелл Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставку продукции Солигорской птицефабрики.

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