Россельхознадзор со 2 июня усилит контроль продукции пяти белорусских предприятий

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор со 2 июня вводит усиленный лабораторный контроль продукции пяти белорусских предприятий из-за выявления несоответствующей нормам продукции животного происхождения, сообщает ведомство.
В частности, меры коснутся Кобринской птицефабрики, Молодечненского молочного комбината (Воложинский филиал), "Молочного мира", Слонимского мясокомбината и Слуцкого сыродельного комбината (Копыльский филиал).
Кроме того, в связи с повторным обнаружением в мясе птицы сальмонелл Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставку продукции Солигорской птицефабрики.