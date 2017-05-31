Минюст Украины арестовал счета компании "Укргаздобыча"

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины арестовал счета компании "Укргаздобыча", которая обеспечивает добычу около 70% природного газа на территории страны. Об этом в среду сообщили в пресс-службе предприятия.

"Отделом принудительного исполнения решений департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции издано постановление от 30 мая 2017 об аресте средств "Укргаздобычи". Постановление принято на основании решения Хозяйственного суда Киева, - говорится в сообщении. - По состоянию на 31 мая 2017 года счета арестованы".

В пресс-службе уточнили, что арест произошел в рамках судебного спора предприятия с компанией "Арабский энергетический альянс". В "Укргаздобыче" настаивают на необоснованности претензий, так как соглашение о совместной деятельности с данной фирмой утратило силу еще в 2014 году. Однако представители "Арабского энергетического альянса" с 2013 года добиваются изменения порядка расчетов и требуют взыскать с "Укргаздобычи" 231,6 млн гривен (8,8 млн долларов).

"Укргаздобыча" - крупнейшее предприятие энергетической отрасли Украины. В его состав входят Шебелинский газоперерабатывающий завод, мощности по производству сжиженных углеводородных газов и сеть автозаправок. Весь пакет акций "Укргаздобычи" принадлежит компании "Нафтогаз".